Под Орлом чиновники «потеряли» муниципальную квартиру

Из-за утраты документов семья не могла приватизировать жилье.

Любопытный процесс провел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Речь шла о признании права собственности на жилое помещение в порядке приватизации. Как следует из материалов гражданского дела, иск подала семья из двух человек. Поводом для обращения послужил тот факт, что семья проживает в муниципальной квартире уже более 20 лет, полностью взяв на себя бремя ее содержания и оплачивая коммунальные платежи. Теперь она решила приватизировать квартиру, но перед ней неожиданно вырос административный барьер.

«В 2023 году между администрацией сельского поселения и истицей был заключен договор социального найма жилого помещения, – следует из сообщения пресс-службы суда. – В договор социального найма включен в качестве члена семьи нанимателя супруг истицы. Согласно данному договору истцам передано в бессрочное владение и пользование муниципальное жилое помещение – квартира, состоящая из одной комнаты, общей площадью 35 квадратных метров».

Однако в муниципальных органах технической документации на спорную квартиру почему-то не нашлось. В результате районная администрация не смогла поставить квартиру на кадастровый учет, хотя сам дом на таком учете состоит. Кстати, в нем располагаются три квартиры, и две другие также состоят на кадастровом учете. Почему «потерялась» третья квартира – большой вопрос. Словом, семье пришлось обращаться в суд.

«В техническом паспорте жилого дома спорная квартира №3 отсутствует, что делает невозможным внесение соответствующих данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)», – сообщили суду истцы. Они просили признать за ними право собственности на квартиру, по 1/2 доли в праве общей долевой собственности. Суд пришел к выводу, что истцы обладают правом пользования спорной квартирой на условиях социального найма, подтверждением чего свидетельствует представленный в материалах дела договор социального найма.

«Иных членов семьи нанимателя не имеется, спорная квартира не является служебной, дом не в аварийном состоянии, ранее свое право на приватизацию не реализовали, иного жилого помещения в пользовании истцов на аналогичных условиях не имеется», – перечислила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, добавив, что исковые требования были удовлетворены, но решение в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»