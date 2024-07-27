Орловцам станет проще открывать свое дело

Порядок подачи уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности упростили.

Жителям Орловской области станет проще заводить свой бизнес, поскольку внесенные в федеральное законодательство поправки упростили и без того не самый сложный порядок уведомления о начале предпринимательской деятельности. Как сообщила доцент кафедры гражданского права и общеправовых дисциплин Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ольга Алексикова, изменения внесены в целый в ряд законодательных актов, принятых правительством Российской Федерации.

Одним из новшеств стало создание единого реестра уведомлений, который включен в структуру единого реестра видов контроля. Это означает, что сведения об изменении места нахождения юридического лица или места фактического осуществления деятельности, о его реорганизации будут вноситься в единый реестр уведомлений автоматически из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

То же самое касается и индивидуальных предпринимателей, только данные о них автоматически будут вноситься в реестр из ЕГРИП. Также поправками был сокращен перечень работ и услуг, о начале осуществления которых необходимо подавать уведомление в контролирующий орган. Из него, в частности, исключены услуги по пошиву и ремонту обуви и одежды, ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники и компьютеров, услуги в области фотографии.

«Предпринимательская деятельность является одной из наиболее важных, но в то же время, и сложных сфер жизнедеятельности российского общества и государства. В связи с этим законодатель постоянно совершенствует действующее законодательство, регламентирующее указанные отношения», – подчеркнули в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

ИА «Орелград»