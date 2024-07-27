Орловчанка незаконно приютила мигрантку

Женщина «забыла» сообщить об этом в компетентные органы.

Как сообщает Новодеревеньковский районный суд Орловской области, рассмотрено административное дело в отношении местной жительницы за неисполнение обязанности принимающей стороны по осуществлению миграционного учета. Из материалов дела следует, что она «допустила проживание в своем домовладении гражданки республики Узбекистан без постановки на миграционный учет по месту пребывания». Иностранку сердобольная орловчанка приютила в декабре 2023 года, о чем не уведомила миграционную службу.

«Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении гражданки Российской Федерации дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ, – сообщает пресс-служба суда. – В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности, свою вину признала. Пояснила, что у супруга ее квартирантки имелся документ на временное проживание в Российской Федерации, поэтому она разрешила пожить у нее в доме и его жене – гражданке республики Узбекистан».

Правонарушение было выявлено участковым уполномоченным полиции, который составил административный протокол и соответствующий рапорт. Иностранцы, въехавшие на территорию России с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право их на пребывание в РФ, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в миграционную службу, являются незаконно находящимися на территории РФ.

«При назначении административного наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, наличие смягчающих административную ответственность обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, в связи с чем назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Постановление в законную силу не вступило», – резюмирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»