Орловчанка 10 лет незаконно получала социальные выплаты

Спустя годы на неё завели за это уголовное дело.

В апелляционной инстанции обжалуется приговор Болховского районного суда, который ранее рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее действия судом первой инстанции были квалифицированы по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере).

Из информации районного суда следует, что жительница Болховского района еще в 2011 году сумела оформить на себя и своих детей социальные компенсации и выплаты за проживание (работу) на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом. Выплаты она получала за период с 1 апреля 2011 года по 31 декабря 2021 года, но потом выяснилось, что такого права в реальности она не имела. Следствие и суд посчитали, что она умышленно ввела в заблуждение компетентные органы и похитила денежные средства, перечисленные ей из пенсионного фонда и выплаченные местным филиалом Областного центра социальной защиты населения.

По версии следствия и суда, своими преступными действиями женщина причинила государству материальный ущерб на общую сумму 632 005 рублей 19 копеек, что является крупным размером. Приговором Болховского районного суда, вынесенным в июне 2024 года, подсудимая была признана виновной в инкриминируемом ей преступлении. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. При назначении наказания суд учел, что она полностью возместила ущерб причиненный преступлением Кроме того, подсудимая имеет на иждивении двоих малолетних детей, один из которых является инвалидом. Тем не менее, приговор еще не вступил в законную силу и обжалуется в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»