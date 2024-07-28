Ливенские школьники превзошли Россию

В Ливнах подвели итоги сдачи экзаменов выпускниками.

Начальник отдела развития системы образования администрации Ливен Ольга Севастенкова отчиталась о результатах проведения государственной итоговой аттестации. Краткий отчет с мероприятия опубликовал местный муниципалитет. Из доклада следует, что из 571 выпускника 9-х классов к государственной итоговой аттестации было допущено 567. Программу среднего общего образования освоили 234 выпускника 11-х классов.

«Если сравнивать средние баллы по предметам по России и по городу Ливны, то фактически почти по всем предметам средний балл выпускников города Ливны чуть выше среднего балла по России, – отметила Ольга Севастенкова. – Более четверти участников экзаменов по физике и по истории набрали 80 и более баллов. Велика доля высокобалльников по математике профильного уровня по химии, по русскому языку».

Три выпускника в этом году набрали 100 баллов: Константин Зиборов по математике профильного уровня, Антон Толстых по русскому языку и Анастасия Астапова по химии. Аттестат с отличием получили 39 девятиклассников, а 50 одиннадцатиклассников окончили старшую школу с отличием. Медалью первой степени «За особые успехи в учении» награждены 26 выпускников. Кроме того, 24 одиннадцатиклассника были награждены медалью «За особые успехи в учении» второй степени, утвержденной в этом году.

«Главное нововведение в ЕГЭ в этом году – возможность для выпускников пересдать один из предметов по своему выбору из числа тех, что они сдавали, и использовать новый результат для поступления в вуз, – подчеркнула Ольга Севастенкова. – С инициативой предоставить им такую возможность выступил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Всего этой возможностью решили воспользоваться 43 выпускника».

Предыдущий результат выпускников в данном случае аннулируется, им предоставляется второй шанс. По словам докладчика, почти 50 процентов заявившихся на пересдачу – это выпускники, не набравшие минимальные баллы по тому или иному предмету. Но были отмечены и единичные случаи, когда на пересдачу пошли высокобалльники. «В целом экзаменационная кампания прошла штатно», – резюмировала Ольга Севастенкова.

ИА «Орелград»