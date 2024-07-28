Орловчанка не смогла отсудить обогащение на мусоре

Решение суда еще не вступило в силу, поэтому точка в споре не поставлена.

Любопытное гражданское дело с двумя исками рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Как сообщает пресс-служба суда, с иском к местной жительнице обратился региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «УК «Зеленая роща». Истец просил о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по обращению с ТКО по соответствующему договору. Поясним, что указанной компании статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области был присвоен в 2019 году сроком на 10 лет.

По мнению регоператора, у ответчика образовалась задолженность по оплате ТКО. Истец просил взыскать сумму задолженности за период с 2020 по 2023 годы, а также неустойку и расходы по уплате государственной пошлины. Однако ответчица не только не признала исковые требования, но и подала встречный иск. По ее мнению, услуга по вывозу твердых коммунальных отходов ей фактически не была оказана, поскольку по указанному в иске адресу в период сформировавшейся задолженности она не проживала.

Правда, ответчица признала, что в этом доме проживала ее мама, но она уже умерла. «Ввиду правовой безграмотности единожды ею была оплачена квитанция за вывоз твердых коммунальных отходов в сумме 1800 рублей, которую она считает неосновательным обогащением регионального оператора, – следует из информации суда. – Просила признать коммунальную услугу фактически не оказанной и взыскать неосновательное обогащение».

Суд указал в своем решении, что услуги по вывозу ТКО оказываются собственникам помещений независимо от проживания в них граждан. УК «Зеленая роща» правомерно производила начисления на имя ответчика оплаты за услугу по обращению с ТКО на 1 человека, как собственника, поскольку именно на нее был оформлен лицевой счет.

Возражения о том, что в доме никто не проживает, а, следовательно, коммунальные отходы не образуются, суд не принял во внимание. Он сослался на часть 11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, согласно которой, «неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги».

Таким образом, исковые требования истца были удовлетворены, а в «удовлетворении встречных требований было отказано, поскольку в действиях регионального оператора неосновательного обогащения не установлено. Решение суда в законную силу не вступило», – резюмирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»