Налоговики оценили риски при найме самозанятых

Необходимые разъяснения дала Федеральная налоговая служба.

«Наем в качестве штатных сотрудников самозанятых, которые ранее сотрудничали с работодателем, не является риском налоговой оптимизации и подмены трудовых отношений гражданско-правовыми», – об этом сообщила ФНС России. В ведомстве разъяснили, что при оценке каждой конкретной ситуации специалисты службы применяют риск-ориентированный подход.

«В общей сложности, организации, работающие с самозанятыми, оцениваются более чем по 20 параметрам, – говорится в сообщении ведомства. – Ключевыми критериями являются: продолжительность и постоянство работы самозанятых с организациями/ИП; периодичность и размер выплат; наличие или отсутствие иных источников доходов у самозанятых».

В ФНС привели такой пример: если организация регулярно платит одну и ту же сумму, которая похожа на ежемесячную заработную плату, то это показатель рисковых отношений. Однако подчеркнули, что взаимоотношения работодателей и самозанятых оцениваются в комплексе, а не по одному критерию. К слову, в Орловской области на данный момент зарегистрировано более 36,4 тысячи самозанятых, что на 13,7 процента больше, чем было в начале текущего года.

Ранее Управление ФНС России по Орловской области сообщало, что за все время действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» орловские самозанятые получили 9,8 миллиарда рублей дохода и заплатили почти 369 миллионов рублей налогов. Средний чек при этом составил 999 рублей. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в бесплатном мобильном приложении «Мой налог».

Также можно воспользоваться кабинетом налогоплательщика «Налога на профессиональный доход», который следует завести на сайте ФНС России. Зарегистрироваться в нем можно с помощью логина и пароля от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг или обратившись в уполномоченные банки, список которых представлен на сайте ФНС России.

«Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» позволяет легально вести бизнес и получать доход от постоянной работы или подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность», – отметили в Управлении ФНС России по Орловской области.

ИА «Орелград»