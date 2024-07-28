Спортшкола под Орлом нарушила антитеррористические правила

Устранить нарушения законодательства ее обязали прокуратура и суд.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по административному иску заместителя Новодеревеньковского межрайонного прокурора к администрации Краснозоренского района и МБУ ДО «Спортивная школа» Краснозоренского района. Прокурор просил и о признании незаконным бездействия ответчиков, а также о выделении бюджетных средств и возложении обязанности устранить выявленные нарушения в сфере антитеррористической защищенности.

Как пояснили в пресс-службе суда, подаче иска предшествовала прокурорская проверка. Она показала, что здание спортшколы не отвечает современным требованиям законодательства о противодействии терроризму. В иске прокурор указал, например, что оно не оборудовано современными инженерно-техническими средствами обнаружения и оповещения несанкционированного проникновения на объект. Альтернативой является так называемая система физической защиты, включающая в себя ручной металлоискатель и наружную систему видеонаблюдения.

Однако ничего этого при осмотре здания спортивной школы прокурорские работники не нашли. Ответственность за такое состояние дел надзорный орган возложил на бездействие должностных лиц как самого образовательного учреждения, так и администрации района. Прокурор подчеркнул, что подобное бездействие может привести к плачевным результатам, а с точки зрения закона – к нарушению прав работников, детей и других людей, находящихся в здании, на охрану их жизни и здоровья.

«Стоит отметить, что исполнение требований нормативных актов по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности является обязанностью не только образовательного учреждения, но и органов местного самоуправления, – сообщила пресс-служба суда. – В судебном заседании ответчики иск признали, указав, что для исполнения требований указанных в административном иске, необходимо время».

Нужны и бюджетные средства, которые еще надо изыскать. В том, что чиновникам придется это сделать, уже нет сомнений. Изучив материалы дела, суд удовлетворил административный иск и признал незаконным бездействие администрации района. Ее же суд обязал выделить денежные средства, необходимые для устранения выявленных нарушений. Спортшколу обязали в месячный срок после перечисления денег устранить нарушения, а именно оборудовать объект ручным металлоискателем и наружной системой видеонаблюдения.

ИА «Орелград»