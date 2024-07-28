Названа самая востребованная налоговая услуга в МФЦ

Более 6 тысяч орловцев сдали через МФЦ налоговые декларации.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области представило своего рода рейтинг наиболее востребованных услуг, который оказываются через многофункциональные центры на территории региона. Сообщается, что чаще в первой половине текущего года чаще всего жители региона всего обращались в МФЦ за получением «услуги по приему от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, деклараций по налогу на доходы физических лиц». В УФНС подсчитали, что более 6,2 тысячи орловцев подали такие запросы.

На втором месте оказалась услуга по приему от простых граждан заявлений лица о постановке на учет в налоговом органе и выдаче свидетельства о постановке на учет. Всего в первом полугодии специалисты региональных МФЦ приняли свыше 3,5 тысячи таких заявлений от физических лиц. Кроме того, 872 налогоплательщика обратились за услугой по государственной регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Данная услуга стала третьей в рейтинге.

«Популярностью также пользуется услуга по приему заявлений о предоставлении физическим лицам налоговых льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество – более 400 обращений, – сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС. – В целом за первое полугодие текущего года жители Орловской области получили более 11 тысяч услуг налоговой службы в МФЦ региона».

В ведомстве добавили, что большинство указанных услуг оказываются по экстерриториальному принципу, то есть получить их можно в любом отделении многофункционального центра, независимо от места регистрации заявителя. На сегодняшний день в Орловской области 93 МФЦ оказывают гражданам 29 государственных услуг налоговой службы.

ИА «Орелград»