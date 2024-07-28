Названа самая востребованная налоговая услуга в МФЦ

28.7.2024 | 11:33 Новости, Экономика

Более 6 тысяч орловцев сдали через МФЦ налоговые декларации.

Фото: ИА “Орелград”

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области представило своего рода рейтинг наиболее востребованных услуг, который оказываются через многофункциональные центры на территории региона. Сообщается, что чаще в первой половине текущего года чаще всего жители региона всего обращались в МФЦ за получением «услуги по приему от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, деклараций по налогу на доходы физических лиц». В УФНС подсчитали, что более 6,2 тысячи орловцев подали такие запросы.

На втором месте оказалась услуга по приему от простых граждан заявлений лица о постановке на учет в налоговом органе и выдаче свидетельства о постановке на учет. Всего в первом полугодии специалисты региональных МФЦ приняли свыше 3,5 тысячи таких заявлений от физических лиц. Кроме того, 872 налогоплательщика обратились за услугой по государственной регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Данная услуга стала третьей в рейтинге.

«Популярностью также пользуется услуга по приему заявлений о предоставлении физическим лицам налоговых льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество – более 400 обращений, – сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС. – В целом за первое полугодие текущего года жители Орловской области получили более 11 тысяч услуг налоговой службы в МФЦ региона».

В ведомстве добавили, что большинство указанных услуг оказываются по экстерриториальному принципу, то есть получить их можно в любом отделении многофункционального центра, независимо от места регистрации заявителя. На сегодняшний день в Орловской области 93 МФЦ оказывают гражданам 29 государственных услуг налоговой службы.

ИА «Орелград»


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