Орловец попал под суд за винтовку-переделку

Оружие было у него изъято и передано в полицию.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого местного жителя. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Предварительным следствием было установлено, что в сентябре 2023 года мужчина решил продать винтовку, изготовленную промышленным способом. Она хранилась у него дома. Экспертиза установила, что оружие представляет собой пневматическую однозарядную пружинно-поршневую винтовку калибра 4,5 мм.

Она относится к охотничьему пневматическому оружию с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Однако эксперт определил, что в указанной винтовке была произведена замена штатной пружины на усиленную – не менее 14 Дж. По своей мощи из пневматической она превратилась в практически равную огнестрельной винтовке. В апреле 2024 года подсудимый сумел найти покупателя через сайт объявлений в интернете. Сделка была совершена на территории железнодорожной станции Нарышкино.

Продавец сбыл винтовку за 9500 рублей. Однако в роли покупателя выступил сотрудник полиции, откликнувшийся на объявление в интернете. Действия подсудимого были квалифицированы как незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. По окончании предварительного следствия обвиняемый заявил ходатайство о проведении предварительного слушания для решения вопроса о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Такая возможность предусмотрена законодательством. Было учтено, что преступление, инкриминируемое подсудимому, относится к категории средней тяжести. Мужчина ранее не был судим, преступление совершил впервые, характеризуется положительно, имеет семью и двух малолетних детей. Кроме того, он загладил причиненный преступлением вред, а именно: внес благотворительное пожертвование в фонд «Русский порядок» на программу «Помощь армии» в сумме 10 000 рублей.

Также он оказал гуманитарную помощь для участников специальной военной операции в виде личных вещей и продуктов питания, принял участие в реализации проекта «Народного фронта» «Все для Победы», оказал помощь в приобретении дидактического материала и учебных пособий для воспитанников детсада. В результате суд постановил уголовное дело в отношении него прекратить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей.

ИА «Орелград»