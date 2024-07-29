Чиновники вылетели из ТОП-5 по уровню зарплат

Оперативные данные о заработной плате представил Орелстат.

В Орловской области в мае 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 55 165 рублей. По сравнению с апрелем 2024 года она увеличилась на 5,9 процента, а по сравнению с маем предыдущего года выросла на 17,4 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в минувшем мае по сравнению с прошлогодним маем увеличилась на 8,8 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат.

В рейтинге по уровню заработка произошли некоторые изменения. Лидерство по-прежнему удерживают работники финансовой и страховой сферы, среднемесячный заработок которых составляет 77 193 рубля. Обычно они лидируют с большим отрывом. Однако на этот раз к ним почти вплотную подобрались работники сферы транспортировки и хранения, которые зарабатывают в среднем по 73 237 рубля в месяц.

Третье место в рейтинге занимают работники сельского и лесного хозяйства, сфер охоты, рыболовства и рыбоводства. Летом в разгар сезона их заработок традиционно растет. В настоящий момент он составляет 65 031 рубля в месяц, можно ожидать, что в ближайшем будущем он еще увеличится. Четвертое место в рейтинге занимают обрабатывающие производства со средней зарплатой в размере 58 825 рублей в месяц, пятое – деятельность в области информации и связи с зарплатой 58 174 рубля.

Удивительно, но чиновники, которые практически всегда держатся на 2-3 месте, на этот раз не попали даже в первую пятерку. Сферы государственного управления расположилась лишь на шестом месте, зарплата в ней составляет 56 705 рублей в месяц. Буквально в спину чиновникам дышат работники строительства (53 312 рублей) и предприятия сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром (53 236 рублей).

Далее следуют сотрудники предприятий оптовой и розничной торговли – 51 365 рублей, образования – 47 310 рублей, здравоохранения и сферы социальных услуг – 46 537 рублей, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 44 239 рублей. «По состоянию на конец июня 2024 года в Орловской области отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями (не относящиеся к субъектам малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности», – добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»