14-летний орловец вытащил брата и сестру из горящего дома

29.7.2024 | 11:03 Новости, Происшествия

Также подросток помог тушить пожар.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Новость сообщили в Управлении МЧС по Орловской области. Известно, что мальчика зовут Арсений.

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе в посёлке Знаменка на улице Ягодной накануне. Сигнал поступил в службу спасения около 14 часов.

Горела кровля частного дома на две семьи. До прибытия пожарных 14-летний парень вытащил из дома трёхлетнюю сестру и шестилетнего брата. Затем, когда бригада прибыла на место, помог пожарным ликвидировать возгорание.

В результате ЧП обе части дома оказались повреждены, однако люди не пострадали. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

ИА «Орелград»


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