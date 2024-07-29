14-летний орловец вытащил брата и сестру из горящего дома

Также подросток помог тушить пожар.

Новость сообщили в Управлении МЧС по Орловской области. Известно, что мальчика зовут Арсений.

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе в посёлке Знаменка на улице Ягодной накануне. Сигнал поступил в службу спасения около 14 часов.

Горела кровля частного дома на две семьи. До прибытия пожарных 14-летний парень вытащил из дома трёхлетнюю сестру и шестилетнего брата. Затем, когда бригада прибыла на место, помог пожарным ликвидировать возгорание.

В результате ЧП обе части дома оказались повреждены, однако люди не пострадали. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

ИА «Орелград»