На Орловщине открывается огромное количество предприятий

Так считает губернатор.

Андрей Клычков заявил об этом в ходе сегодняшнего совещания в областной администрации.

На встрече обсуждалась ситуация с промышленным туризмом. Соответствующая программа совместными усилиями реализуется на Орловщине уже два года.

О результатах доложила глава Торгово-промышленной палаты области Светлана Ковалёва. За это время через предприятия региона в качестве туристов прошли около 10 тысяч человек (в основном, молодёжи). Смысл таких визитов – в том, чтобы «познакомить» возможных будущих работодателей и работников.

Однако Клычкова эта информация не очень устроила. Вначале он посетовал на то, что орловцы не обращают должного внимания на бурное развитие экономики в родной области.

«Какие промышленные предприятия у нас открываются? Их, на самом деле, открывается огромное количество… Но об этом знают, видимо, [только] эти 10 тысяч человек, что они открылись. Из наших 700 тысяч жителей», – высказался губернатор.

Затем Клычков поинтересовался у Ковалёвой, какое количество школьников и студентов, посетивших предприятия как туристы, устроились туда на работу. Глава ТТП не смогла дать ответ, сославшись на то, что этот вопрос лучше переадресовать чиновникам, ответственным за образование.

Тогда Клычков развернул свою мысль, указав, что главный смысл проекта – именно в последующем трудоустройстве «туристов», а не в достижении неких отвлечённых показателей.

«Сегодня есть некий разрыв между желаемым и действительным. Работодатели хотят видеть работников, школьники и студенты хотят видеть предприятия. Но… предприятия хотят видеть со школьной скамьи сразу специалиста на 3D станках, который ещё не готов. Те, кто идёт на практику, хотят видеть наставников, которых там тоже нет», – изложил губернатор свой взгляд на данную проблему.

Отметим, что в 2023-м году в Орловской области зарегистрировано 556 новых компаний. Это превысило показатель предшествующего года на 15%. Количество ИП выросло на 800 (до 10700).

ИА «Орелград»