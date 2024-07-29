В Орле появится новый памятник

29.7.2024 | 10:40 Культура, Новости

Он уже установлен, но ещё не открыт.

Фото: vestiorel.ru

Речь идёт о бюсте поэту Евгению Аграновичу (1918-2010), уроженцу Орла. В основном, поэт известен текстами к знаменитым песням «Вечный огонь» («От героев былых времён») и «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок».

Памятник уже установили в Железнодорожном районе, в сквере на пересечении улиц Пушкина и 4-Курской. Ранее скверу присвоили имя поэта.

Пока что монумент покрыт плёнкой. Очевидно, официальное открытие состоится в ближайшее время. Скорее всего, его приурочат ко Дню города.

Горсовет Орла согласовал установку памятника в ноябре минувшего года. Соответствующее предложение поступило от руководства Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Сообщалось, что стоимость работ оплатят за счёт меценатов.

Фото: vestiorel.ru

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования