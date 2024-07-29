В Орле объяснили, нужно ли платить налог с продажи урожая

Полезные рекомендации орловцам дали юристы.

Гражданин не обязан платить налоги при продаже излишков со своего участка, только если соблюдены одновременно три условия: труд наемных работников дачник не использовал; продукция произведена на личном участке; площадь земельного участка – не больше 0,5 га в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 07.06.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».

Об этом жителей региона проинформировало Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России. Юристы пояснили, что нормы, регламентирующие продажи дачной продукции, закреплены пунктом 13 статьи 217 Налогового кодекса РФ. Согласно ему, для освобождения от налогообложения дачник должен представить документ, выданный органом местного самоуправления или правлением товарищества собственников недвижимости.

Этот документ должен подтверждать, что реализуемая продукция произведена дачником именно на принадлежащем ему или членам его семьи земельном участке, используемом для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. В документе обязательно должны быть указаны сведения об общей площади земельного участка или участков, если их несколько.

«Если после сбора урожая с дачного участка остались излишки, то часто дачники задумываются об их продаже, – говорят в реготделении Ассоциации юристов России. – Законно реализовать огородную продукцию можно одним из следующих способов: предложить знакомым; дать объявления в соцсетях и на других интернет-площадках; торговать на рынке или сельхозярмарке, то есть в специально отведенных для торговли местах; сдать на переработку».

К слову, в Орловской области личные подсобные хозяйства вносят весомый вклад в производство картофеля и овощей. Так, объем произведенных овощей открытого и закрытого грунта в 2023 году в хозяйствах всех категорий составил 55,7 тысячи тонн. Из них на сельскохозяйственные организации пришлось 11,7 тысячи тонн, на крестьянско-фермерские хозяйства – 0,34 тысячи тонн, а на личные подсобные хозяйства – 43,7 тысячи тонн.

Таким образом, по итогам прошлого года основная доля производства овощей открытого и закрытого грунта пришлась именно на личные подсобные хозяйства и составила 78,4 процента от всего объем производства. Для сравнения, по итогам 2022 года доля личных подсобных хозяйств была выше и составляла 81,5 процента.

ИА «Орелград»