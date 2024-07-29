В Орле обсудили миграционную политику

29.7.2024 | 12:00 Новости, Общество

Дискуссию организовали облсовет и УМВД.

Фото: oreloblsovet.ru

Депутаты и полицейские встретились на заседании круглого стола под названием «Миграционная политика региона: современные вызовы и трансформация».

Облсовет представляли Лариса Удалова и Евгений Прокопов, глава и замглавы комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности, а также Ирина Гоцакова, замглавы комитета по образованию, спорту, культуре и туризму.

С докладом выступила начальник Управления по вопросам миграции регионального Управления МВД Елена Максимова. Также на встрече присутствовали региональные уполномоченные по правам человека и ребёнка, представители вузов и общественных организаций.

Участники круглого стола обсудили региональную модель управления миграцией. Как отметила Елена Максимова, основные принципы, связанные с данной темой, сформулированы в Концепции государственной миграционной политики России. Она отводит главную роль в решении данного вопроса именно Министерству внутренних дел.

В итоге стороны сошлись во мнении, что принятые всеми органами власти меры способствуют поддержанию миграционной ситуации в Орловской области на более или менее стабильном уровне.

ИА «Орелград»


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