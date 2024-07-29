На Орловщине планируют запустить производство металлоконструкций

Общий объём инвестиций в проект составит около 3,5 миллиарда рублей.

Часть этих средств (690 миллионов) составит льготный займ Фонда развития промышленности. Данные деньги потратят на закупку основного технологического оборудования. Об этом рассказали в Департаменте промышленности и торговли Орловской области.

Запуск производства намечен на следующий год. Предприятие будет выпускать сложные металлоконструкции, включая большие сварные и коробчатые балки, которые используются для строительства зданий и сооружений по уникальным проектам.

«Производственная линия нового цеха будет включать полный цикл», – уточнили в департаменте.

Как считают чиновники, инвестиционный проект такого масштаба станет ещё одним драйвером развития региона. Помимо всего прочего, проект обеспечит создание 330 новых рабочих мест.

ИА «Орелград»