На Орловщине планируют запустить производство металлоконструкций

29.7.2024 | 13:46 Новости, Экономика

Общий объём инвестиций в проект составит около 3,5 миллиарда рублей.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Часть этих средств (690 миллионов) составит льготный займ Фонда развития промышленности. Данные деньги потратят на закупку основного технологического оборудования. Об этом рассказали в Департаменте промышленности и торговли Орловской области.

Запуск производства намечен на следующий год. Предприятие будет выпускать сложные металлоконструкции, включая большие сварные и коробчатые балки, которые используются для строительства зданий и сооружений по уникальным проектам.

«Производственная линия нового цеха будет включать полный цикл», – уточнили в департаменте.

Как считают чиновники, инвестиционный проект такого масштаба станет ещё одним драйвером развития региона. Помимо всего прочего, проект обеспечит создание 330 новых рабочих мест.

ИА «Орелград»


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