В Орёл прибыл глава Курской области

29.7.2024 | 14:49 Важное, Новости, Общество

Алексей Смирнов уже встретился с Андреем Клычковым.

Фото: obl1.ru

Об этом сообщил телеканал “Первый Областной”.

Известно, что главы регионов обсуждали вопросы, связанные с безопасностью, взаимной поддержкой, а также транспортом и туризмом.

Напомним, Смирнов возглавил Курскую область совсем недавно. Пока что – в статусе “временно исполняющего обязанности губернатора”.

Ранее чиновник работал в Курске, Москве и Подмосковье, но имеет отношение и к нашему региону, так как оканчивал курский филиал Орловской региональной академии государственной службы.

ИА “Орелград”


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