В Орёл прибыл глава Курской области

Алексей Смирнов уже встретился с Андреем Клычковым.
Об этом сообщил телеканал “Первый Областной”.
Известно, что главы регионов обсуждали вопросы, связанные с безопасностью, взаимной поддержкой, а также транспортом и туризмом.
Напомним, Смирнов возглавил Курскую область совсем недавно. Пока что – в статусе “временно исполняющего обязанности губернатора”.
Ранее чиновник работал в Курске, Москве и Подмосковье, но имеет отношение и к нашему региону, так как оканчивал курский филиал Орловской региональной академии государственной службы.
ИА “Орелград”