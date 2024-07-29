В Орёл прибыл глава Курской области

Алексей Смирнов уже встретился с Андреем Клычковым.

Об этом сообщил телеканал “Первый Областной”.

Известно, что главы регионов обсуждали вопросы, связанные с безопасностью, взаимной поддержкой, а также транспортом и туризмом.

Напомним, Смирнов возглавил Курскую область совсем недавно. Пока что – в статусе “временно исполняющего обязанности губернатора”.

Ранее чиновник работал в Курске, Москве и Подмосковье, но имеет отношение и к нашему региону, так как оканчивал курский филиал Орловской региональной академии государственной службы.

ИА “Орелград”