За год обучение в «Бригаде Катукова» прошли 5 тысяч орловцев

Сегодня дружина отмечает первый день рождения.

Решение о её создании было принято ровно год назад. О проделанной работе рассказал командир «Бригады» Денис Орлов.

По его словам, за год обучение на базе подразделения прошли 5 тысяч человек. Сейчас в «Бригаде Катукова» состоят около тысячи орловцев. В зоне СВО участвуют в боевых действиях 27 дружинников.

За год «катуковцы» помогали обеспечивать соблюдение порядка и закона на 135 массовых мероприятиях в Орловской области. Как отметил Орлов, речь идёт не только об обычном дежурстве, но и о развёртывании систем РЭБ «Купол», а также о патрулировании мест массового скопления граждан с антидроновыми ружьями.

Также командир «Бригады Катукова» рассказал, что на подразделение не потратили ни одного рубля из бюджета. Вся финансовая и материальная поддержка предоставлялась силами частных лиц и организаций.

Кроме того, волонтёрская группа «Дружина Добрых Дел», которая является частью «Бригады», совершила около 100 поездок в зону СВО с гуманитарной помощью.

ИА «Орелград»