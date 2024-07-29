Объем реализации электроэнергии на Орловщине вырос

Гарантирующий поставщик подвел итоги работы за второй квартал.

Компания «Орловский энергосбыт», которая является одним из гарантирующих поставщиков электроэнергии на территории Орловской области, публично отчиталась о результатах своей производственной деятельности за второй квартал 2024 года. Из отчета следует, что доля компании розничном рынке Орловской области составила 85, процента, что на 0,5 процента меньше аналогичного показателя прошлого года.

«Объем реализации электроэнергии на розничном рынке за второй квартал 2024 года составил 524,9 млн кВт*ч, что на 2,9 процента выше объема реализации электроэнергии на розничном рынке за аналогичный период 2023 года, – отметили в компании. – Объем реализации электроэнергии на розничном рынке Орловской области вырос за счет роста потребления в компаниях производственной сферы».

В настоящий момент компания обслуживает 353 698 потребителей электроэнергии. Для сравнения, по итогам второго квартала 2023 года потребителей было 347 227. Рост их количества в компании объясняют расторжением договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом потребителей на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком. Также энергетики отчитались о о работе по развитию клиентских сервисов и улучшении. качества обслуживания потребителей.

«Во втором квартале Покровский клиентский офис начал работу в новом благоустроенном помещении, – сообщил заместитель генерального директора компании Сергей Гостев. – Он оформлен в соответствии с современными стандартами, что создает комфорт и приятную атмосферу. В зоне ожидания офисов Орла, Ливен и Мценска были установлены Smart-телевизоры. Они транслируют информационные ролики, являются эффективным каналом коммуникации и позволяют клиентам быть в курсе последних новостей компании».

ИА «Орелград»