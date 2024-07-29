Клычков сообщил о двух сбитых беспилотниках

29.7.2024 | 8:48 Важное, Новости, Происшествия

Объекты обезврежены в Глазуновском районе, проинформировал глава Орловской области.

Фото: “Глазуновка мой район”

По его словам, пострадавших нет, однако повреждена местная электростанция.

«Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы», – написал Андрей Клычков в соцсетях 29 июля.

Напомним, в начале мая на территории Глазуновского района обезврежен БПЛА. Во время ликвидации повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Тогда аналогично произошло частичное нарушение снабжения ряда домовладений. Местная подстанция также обеспечивает работу транспортной инфраструктуры.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования