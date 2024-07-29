Клычков сообщил о двух сбитых беспилотниках

Объекты обезврежены в Глазуновском районе, проинформировал глава Орловской области.

По его словам, пострадавших нет, однако повреждена местная электростанция.

«Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы», – написал Андрей Клычков в соцсетях 29 июля.

Напомним, в начале мая на территории Глазуновского района обезврежен БПЛА. Во время ликвидации повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Тогда аналогично произошло частичное нарушение снабжения ряда домовладений. Местная подстанция также обеспечивает работу транспортной инфраструктуры.

ИА “Орелград”