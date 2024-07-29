Орловские учёные разрабатывают способ анализа крови без укола

Любопытную новинку представили ученые Орловского госуниверситета имени Тургенева.

Научные сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис и НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ имени И.С. Тургенева представили на конференции ICLR в Вене неинвазивный метод определения лейкоцитов в крови, точность которого достигает 90 процентов. Полностью исследование опубликовано в сборнике, изданном по результатам конференции International Conference on Learning Representations.

«Ученые во время капилляроскопии применили ИИ-модель, обученную на синтетических видео с использованием компьютерного зрения, – сообщается на сайте Орловского госуниверситета имени Тургенева. – Анализ крови — важный этап оценки здоровья пациента, который состоит из подсчёта количества различных кровяных клеток, основные из них — красные эритроциты и белые лейкоциты. Например, снижение содержания эритроцитов в крови наблюдается при анемии, а повышение количества лейкоцитов может говорить об инфекционных заболеваниях и воспалениях».

В рамках эксперимента исследователи из совместной научной группы использовали не реальные медицинские видео, а сгенерированные видео броуновского движения частиц. Последние имитировали красные и белые кровяные клетки, а компьютерная модель, основанная на искусственном интеллекте, обучалась идентифицировать лейкоциты и эритроциты. Подобная неинвазивная технология, возможно, в будущем найдет широкое применение и избавит от необходимости делать укол, чтобы взять кровь на анализ.

«Преимуществом этого метода станет его оперативность — можно будет узнать состав крови в реальном времени, не тратя время на ожидание результатов исследования в лаборатории, – считает участник исследования студент ОГУ имени И.С. Тургенева, Данил Афончиков. – Идея очевидная, но пока сложно реализуемая. На данном этапе тяжело добиться высокого качества видеоизображений микроциркуляции крови — при оптическом увеличении кадра снижается его качество и количество одновременно наблюдаемых клеток».

ИА «Орелград»