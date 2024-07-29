Памятник Евгению Аграновичу откроют в Орле 3 августа

Об этом сообщили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

Церемония начнётся в 16 часов. Напомним, что данный вуз выступил инициатором установки монумента. Бюст украсит место, где когда-то стоял дом, в котором жил поэт, автор текстов к нескольким знаковым песням советской эпохи. Сейчас это сквер его имени.

«В преддверии дня города Орла и накануне грядущей 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы решили увековечить память нашего прославленного земляка», – пояснил директор Среднерусского института управления Павел Меркулов.

Ранее в 2015 году, в год 70-летия Победы, памятная доска в честь Евгения Аграновича появилась на фасаде дома по улице 4-й Курской, 2.

Уроженец Орла, скончавшийся в 2010-м году, являлся не только заметным поэтом, но и участником Великой Отечественной войны. Агранович прошёл её полностью как сотрудник фронтовых и дивизионных газет – сначала на Западном, потом на 2-м Белорусском фронтах.

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ИА «Орелград»