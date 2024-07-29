Продажи зерна без оформления вскрыты в Орловской области

29.7.2024 | 9:20 Закон и порядок, Новости

Некоторые продавцы «забывают» оформить декларации о соответствии.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (иллюстративное)

В Орловской области одна из сельхозорганизаций попалась на продаже зерна без соответствующей декларации. Как пояснили в Территориальном управлении Россельхознадзора, речь идет о компании «Орел Нобель-Агро», которая выпустила в обращение 12,9 тысячи тонн зерна. Последнее предназначено на пищевые и кормовые цели. Выпуск в обращении произошел без подтверждения соответствия указанных партий требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и принятия декларации о соответствии.

«По фактам выявленных нарушений АО «Орел Нобель-Агро» объявлены предостережения, – сообщает ведомство. – Всего с начала года Управлением Россельхознадзора выдано 1210 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна».

В целом сотрудниками Россельхознадзора в этом году на территории Курской и Орловской областей было проведено 405 мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна. Мониторинг проводится с помощью федеральной государственной информационной системы «Зерно» и сайта Росаккредитации.

«Проконтролировано 4,6 миллиона тонн зерна, – уточнили в ТУ Россельхознадзора. – Выявлено 385 правонарушений, основными из которых являются нарушения порядка реализации и декларирования зерна. Установлены факты реализации более 70 тысяч тонн зерна без оформления деклараций о соответствии».

ИА «Орелград»


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