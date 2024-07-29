Сбор налогов с орловцев вырос на 15%

Налоговики оценили текущие поступления в бюджетную систему.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в первой половине 2024 года орловские налогоплательщики внесли в консолидированный бюджет РФ около 27,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился почти на 15 процентов, или на 3,6 миллиарда рублей. В федеральный бюджет орловцы за полгода перечислили более 7,9 миллиарда рублей, прошлогодний показатель превышен на 23, процента, или на 1,5 миллиарда рублей.

«В территориальный бюджет собрано порядка 19,6 миллиарда рублей – это на 11,8 процента, или на 2,1 миллиарда рублей больше объема поступлений января-июня 2023 года, – сообщает Управление ФНС. – Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за отчетный период на территории Орловской области собрано более 16,2 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился в 1,5 раза, или на 5,2 миллиарда рублей»,

Тем временем, губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований сообщил, что на сегодняшний день в Орловской области реализуется 46 региональных проектов, общий объем финансирования которых превышает 6 миллиардов рублей. Средства идут на закупку оборудования для школьных кванториумов и спортивных залов, развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, закупку лекарственных средств, стимулирующие выплаты медицинским работникам, а также на оплату контракта по строительному контролю на объекте строительства по улице Кочергина в Орле.

«На текущий момент освоение выделенных средств составляет 2 миллиарда и почти 370 миллионов рублей, это превышает 38 процентов от общего объема. На реализацию муниципальных проектов предусмотрено 2 миллиарда рублей, освоение – 853 миллиона рублей или 41 процент от плана», – цитирует Андрея Клычкова пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»