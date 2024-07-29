Реконструкцию Колхозного моста оценили в суде

Арбитражный суд рассмотрел жалобу на Орловское УФАС.

Арбитражный суд Орловской области отказал компании «Мостремстрой» в удовлетворении ее заявления. Компания пыталась добиться отмены постановления Орловского УФАС России, которое ранее признало необоснованной ее жалобу, связанную с реконструкцией Колхозного моста в Орле. Подробностями поделилась пресс-служба регионального ФАС. Жалоба «Мостремстроя» поступила в антимонопольную службу 25 марта 2024 года.

Компания просила проверить действия муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик» при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта моста через реку Орлик в створе улицы Колхозной в городе Орле. В жалобе было указано, что заказчик в конкурсной документации неправомерно установил дополнительные требования к участникам закупки.

«Вместе с тем, комиссия Орловского УФАС России приняла решение о том, что заказчик правильно определил объект закупки как линейный, а также правомерно установил дополнительные требования согласно позиции постановления правительства, так как вышеуказанная позиция применяется, когда объектом закупки являются работы по строительству, реконструкции линейного объекта. В связи с чем жалоба ООО «Мостремстрой» была признана необоснованной», – пояснили в региональной антимонопольной службе.

Решение было обжаловано в суде, но арбитраж, изучив представленные материалы, не нашел основания для удовлетворения заявленных требований. По мнению суда, действия антимонопольщиков были законными, правомерными и обоснованными.

ИА «Орелград»