«Ударник» планирует второй дом в Орле

На минувшей неделе состоялись публичные слушания.

Обсудили проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проекты планировки и межевания), ограниченной улицами Бурова, Раздольной, полосой отвода железной дороги, северной границей города. Цель изменений – строительство многоквартирного дома, перераспределение участка с кадастровым номером 57:25:0040227:44 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Обращение поступило от Владислава Цуканова, руководителя ООО «Ударник». Проект презентовала разработчик из ООО “НАДИР+”. Алина Мещерина сообщила, что рассматриваемая территория находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Общая площадь находящегося в частной собственности участка и перераспределяемых земель составит 0,8 га. Планируется возведение 25-этажного здания. Один – будет нежилым. Под офисы отвели 480 кв. метров площади. Запланировано 240 квартир, для четырех сотен жителей. Во дворе 93 машиноместа, все требуемые спортивные, игровые, хозяйственные площадки предусмотрены, уточнила Алина Мещерина.

Представитель «Ударника» Екатерина Верижникова заверила, что все используемые участки будут объединены после ввода здания в эксплуатацию. Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн подчеркнула, что дом должен соответствовать архитектурным обликом современным требованиям. Застройщик обещал не оставить без внимания подсветку фасада, корзинки для кондиционеров и т.д.

Результаты публичных слушаний будут направлены в областное управление градостроительства для принятия окончательного решения.

«Ударник» стартовал в Орле домом на улице Межквартальной. Судя по данным сайта Наш.дом.рф, часть здания №3 сдана, выдача ключей второй очереди строительства – январь 2025 года. По данным kartoteka.ru, учредитель и генеральный директор ООО «Ударник» – Цуканов Владислав Владимирович. Компания зарегистрирована в 2015 году. Это микропредприятие с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Среди видов деятельности открыты производство карамели и супов, основной – деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

ИА “Орелград”