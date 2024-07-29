В Орловской области назначен новый глава депздрава

Им стал Александр Альянов.

О назначении объявил губернатор Андрей Клычков перед сегодняшним совещанием в администрации Орловской области.

Альянов возглавит Департамент здравоохранения в качестве «исполняющего обязанности» руководителя. Клычков уточнил, что все необходимые документы ещё не подписаны, однако это произойдёт до конца сегодняшнего дня.

«Прошёл путь от врача-хирурга до директора университетской клиники, заведующего кафедрой общей хирургии и анестезиологии ОГУ имени Тургенева, принимал непосредственное участие в подготовке кадров для учреждений здравоохранения, кандидат медицинских наук», – так губернатор отрекомендовал нового человека в орловской власти.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Альянова утвердили на Совете главных врачей области.

ИА «Орелград»