В Ливнах благоустройство будет зависеть от активности горожан

Общественная комиссия утвердила новые критерии отбора.

Как сообщает администрация города Ливны, члены общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» утвердили критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования нового адресного перечня благоустройства. Отбор заявок пройдет в городе с 26 до 30 августа 2024 года и применением новых критериев. Предложены они были администрацией города.

Так, по словам руководителя управления ЖКХ Натальи Соколовой, по критериям будут начисляться баллы. Внесенный мэрией проект был согласован с учетом предложений и замечаний общественной комиссии. Окончательный вариант был зафиксирован протоколом заседания и вскоре будет официально утвержден постановлением администрации города Ливны.

В число критериев отбора вошла «активность жителей дворов в проводимой работе». В частности, в данном случае будет оцениваться по балльной системе участие жителей в содержании дворовой территории, как-то: цветочное оформление клумб, устройство декоративных элементов и уборка мусора. Оценивать будут даже «готовность к трудовому участию собственников в благоустройстве дворовой территории в период выполнения работ».

Еще одним критерием стала комплексность благоустройства: ремонт двора и проезда, освещение, установка скамеек и урн для мусора, оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории и др. Также в этом году при проведении отбора будет учитываться то, что, вероятно, должно учитываться в первую очередь: степень износа покрытия проездов и тротуаров. Кроме того, будет учитываться количество жителей МКД и количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в общем собрании по вопросу благоустройства двора.

«До 23 августа 2024 года администрацией города проводится прием заявок на участие в конкурсном отборе дворовых территорий. Заявка регистрируется специалистом отдела документационного и хозяйственного обеспечения, который делает отметку на заявке о получении с указанием номера и даты ее получения», – добавили в администрации Ливен.

ИА «Орелград»