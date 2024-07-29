В Орле расчищают место слияния Оки и Орлика

Об этом рассказали в соцсетях.

Из реки достают пустые пластиковые бутылки, а также растительный мусор – ветки и листья. Об этом рассказали пользователи сообщества «Орловчане ВКонтакте».

Мусор, извлечённый из воды, складируют на набережной. Затем его вывозят на тракторе.

Как предположили пользователи, работы связаны с наступающим Днём города. Возможно, реку чистят перед приездом каких-то значимых гостей.

Ранее о мероприятиях, запланированных в связи с праздником, рассказали в мэрии Орла.

ИА «Орелград»