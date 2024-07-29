В Орловской области пересчитали волонтёров

Их оказалось около 36,2 тысячи человек.

Такая цифра прозвучала на сегодняшнем заседании в региональной администрации. В волонтёрскую деятельность вовлечены 5,6% жителей области.

В текущем году самое значительное число добровольных помощников отметилось на проекте «Формирование комфортной городской среды». Его помогли реализовать около 1000 волонтёров. С их помощью собрали 54,5 тысячи голосов.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Социальная активность» координаторы орловских добровольцев проходят тематическое обучение. С 2019-го года профильные знания таким образом получили 593 человека. Также известно, что в единой информационной системе «DOBRO.RU» зарегистрировано около 22 тысяч человек и около 800 организаторов волонтерской деятельности из нашего региона.

«Наша задача – оказывать дальнейшую помощь волонтерскому движению, в том числе с целью достижения установленных показателей федерального проекта «Социальная активность», – подчеркнул губернатор Андрей Клычков. Отметим, что, согласно этим показателям, к концу года количество орловских волонтёров должно вырасти до 50,54 тысячи человек.

ИА «Орелград»