Из Петербурга в Орёл отправили низкопольный троллейбус

В ближайшее время его доставят в областную столицу.

Об этом сообщили в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «ВКонтакте». Троллейбус везут на грузовике.

Всего из Петербурга планируется доставить пять единиц этого транспорта, бывших в употреблении, это – «первая ласточка».

Известно, что данный троллейбус находится «на ходу». Ещё недавно он работал на питерских маршрутах, которые обслуживает местное предприятие «Горэлектротранс».

Данное «вливание» должно освежить парк орловского «Трамвайно-троллейбусного предприятия». Ранее передачу пяти троллейбусов из Петербурга анонсировал глава «ТТП» Игорь Косолапов.

«Нынешние троллейбусы постоянно выходят из строя, из-за этого наблюдается недовыпуск на маршруты. А «питерцы» первую половину 2024-го года работали исправно и, надеемся, при должном уходе со стороны работников «ТТП», и Орлу послужат», – отметили авторы публикации.

ИА «Орелград»