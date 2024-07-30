В Орле подорожала аренда «однушек»

30.7.2024 | 12:00 Новости, Экономика

Таковы предварительные итоги июля.

Фото: ИА “Орелград”

О них рассказали аналитики портала «Мир квартир». Они проанализировали данные по 70 крупным городам России.

Оказалось, что за текущий месяц в Орле аренда однокомнатных квартир выросла в цене на 6%. Средняя стоимость составила 15 тысяч 824 рубля.

Впрочем, это один из самых низких показателей в рейтинге – третий с конца. Более дешёво снять «однушку» из городов, участвовавших в исследовании, можно только в Брянске и Белгороде.

Ситуация с двух- и трёхкомнатными квартирами в Орле противоположная. Их аренда становится всё дешевле. «Двушки» стали доступнее на 2,2% (до 23 тысяч 573 рублей в среднем), «трёшки» – на 3,9% (до 25 тысяч 687 рублей).

ИА «Орелград»


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