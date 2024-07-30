Орловское предприятие выполнило уникальный заказ

«ГМС Ливгидромаш» изготовил агрегат для «Газпром нефть шельф».

Как рассказывает «Уездный город Ливны», это насос, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире. Агрегат предназначен для морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная».

На выполнение заказа ушло около двух лет (с учётом периода изготовления документации). Работа шла в три смены.

Ранее насосы такого типа никогда не выпускались ни одним из производителей подобного оборудования. «Ливгидромаш» стал единственным в мире заводом, чей производственный потенциал позволил выполнить такой важный заказ», – отмечает СМИ.

ИА «Орелград»