Клычков заподозрил депутата горсовета Орла в нечистоплотности

Алексей Усов может быть причастен к «мусорному полигону» на Маринченко.

Злополучное место находится между домами №16 и №18. Скопление мусора разрослось до внушительных размеров. И неудивительно – «опорожняться» сюда приезжают даже посторонние грузовые автомобили.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков на прямом эфире в соцсетях, владельцем одного из грузовиков оказался депутат Горсовета Орла от («Справедливой России») Алексей Усов. Округ, за который отвечает народный избранник, находится по соседству, тоже в Северном районе.

«Отправили запросы. Завтра уйдут в правоохранительные органы», – заявил Клычков.

По иронии судьбы, Усов является заместителем директора ООО «Экология». Об этом упомянул и губернатор.

«Можно сказать, что это водитель, но машина Вам принадлежит, Вы целый депутат горсовета. Ваш округ совсем рядом. Я не поленился, посмотрел, оказывается Вы за экологию боретесь. Так вот где ваша экология», – высказался Клычков.

ИА «Орелград»