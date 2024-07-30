В День города для орловцев споёт Феликс Царикати

30.7.2024 | 11:27 Культура, Новости

Исполнитель является Заслуженным артистом России.

Фото: ИА «Орелград»

Также Царикати – Народный артист Северной и Южной Осетии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Он работает в жанре эстрадной песни.

Царикати 59 лет. Его карьера началась в 1991 году. На творческом счету исполнителя – около десяти полноформатных и разнообразных музыкальных альбомов. Кроме того, он сыграл главную роль в фильме «Легенда горы Тбау».

О хэдлайнере орловских торжеств рассказал лично мэр Орла Юрий Парахин. Соответствующая публикация появилась в соцсетях. «Певец одинаково хорошо исполняет народные песни, романсы, оперные арии», – отметил градоначальник.

Сольное выступление Феликса Царикати состоится 5 августа на площади Ленина с 20:30 до 21:30.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования