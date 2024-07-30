В День города для орловцев споёт Феликс Царикати

Исполнитель является Заслуженным артистом России.

Также Царикати – Народный артист Северной и Южной Осетии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Он работает в жанре эстрадной песни.

Царикати 59 лет. Его карьера началась в 1991 году. На творческом счету исполнителя – около десяти полноформатных и разнообразных музыкальных альбомов. Кроме того, он сыграл главную роль в фильме «Легенда горы Тбау».

О хэдлайнере орловских торжеств рассказал лично мэр Орла Юрий Парахин. Соответствующая публикация появилась в соцсетях. «Певец одинаково хорошо исполняет народные песни, романсы, оперные арии», – отметил градоначальник.

Сольное выступление Феликса Царикати состоится 5 августа на площади Ленина с 20:30 до 21:30.

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ИА «Орелград»