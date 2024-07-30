Орловцы стали чаще посещать старинные города России

Турпоток к отдельным объектам вырос до 70%.

Совместной аналитикой поделились Корпорация Туризм.РФ и МегаФон. Если сравнивать июнь 2023 и 2024, то число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 36%, а «Серебряного ожерелья» — на 41%.

Жителей Орловской области интересуют памятники истории и культуры Северо-Восточной Руси. Из городов «Золотого кольца» чаще посещают Сергиев Посад (+55%), Ярославль (+53%), Иваново (+5%). Из «Серебряного ожерелья» орловцев больше привлекли Калининград (+73% год к году), Великий Новгород (+50%) и Мурманск (+53%). В этих городах сохранились культурные и природные объекты, которые включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В целом по России растет потребление интернет-трафика в туристических городах. В июне 2024 года путешественники по «Золотому кольцу» потратили на 83% больше гигабайт, если сравнивать с аналогичным периодом 2023. Голосовой трафик вырос всего на 9%. Самым «говорящим» городом стал Иваново. Интернет-трафик «Серебряного ожерелья» вырос на 95%, а голосовой — на 20%. Лидером стал Калининград.

На фото один из калининградских хомлинов. Дедушка сидит на перилах Медового моста, который соединяет остров Канта и Октябрьский. Небольшие бронзовые скульптурки размещены у популярных исторических мест и сами стали одной из достопримечательностей Калининграда.

ИА “Орелград”