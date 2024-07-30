Облсуд оставил убийцу в орловской колонии

Ранее районная инстанция заменила ему оставшийся срок на более мягкую форму наказания.

Однако это решение опротестовала прокуратура. Как рассказали в надзорном ведомстве, заключённый содержался в ИК-5, расположенной в посёлке Нарышкино.

Мужчина отбывал срок за убийство и покушение на убийство. Соответствующий приговор был вынесен в 2015-м году.

Однако Урицкий районный суд почему-то проявил гуманность и заменил оставшуюся часть срока на другой вид наказания – ограничение свободы.

При этом в колонии заключённого охарактеризовали отрицательно. Более того, на момент рассмотрения дела он имел непогашенное и неснятое взыскание. Также прокуратура подчеркнула, что преступления, совершённые мужчиной, являются умышленными и особо тяжкими, направленными против человеческой личности.

По инициативе органа надзора дело направили на повторное рассмотрение в облсуд. Там согласились с доводами прокуратуры и отменили решение нижестоящей инстанции.

«В настоящее время осуждённый продолжает отбывать наказание в исправительной колонии», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»