В Орле на 10 дней отключат горячую воду

Об этом сообщили в Орловском филиале АО «Квадра».

Приостановка оказания услуги запланирована на период с 6 по 15 августа (включительно). Отключения произойдут у потребителей, получающих услугу от Орловской ТЭЦ – в Советском, Железнодорожном, Северном, и, частично, Заводском районах.

Уточнить ситуацию по вашему дому можно по ссылке, введя соответствующий адрес.

Отключения являются плановыми. Они связаны с ежегодными испытаниями магистральных и квартальных сетей.

Компания хочет подтвердить надёжность проведённых ранее работ по ремонту и реконструкции трубопроводов.

В связи с этим орловцев просят быть осторожными на улицах. Во время испытаний не надо приближаться к местам земляных работ, траншеям, открытым теплокамерам. Также следует избегать мест, где вода и пар выходят на поверхность из сетей.

Если в период испытаний на улицах будут замечены утечки из водопроводов, следует сообщать об этом диспетчеру АО «Квадра». Контактные телефоны – 55-29-74, 44-05-19 или 25-50-12.

ИА «Орелград»