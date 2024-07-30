Под Орлом будут судить заведующую детсадом

Как считает следствие, женщина незаконно обирала своих работников.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении заведующей «Детским садом №2», расположенном в посёлке Нарышкино. Орловчанка обвиняется в мошенничестве.

Согласно текущей версии, женщина обязала нескольких воспитателей ежемесячно передавать ей часть средств, которые начислялись им в качестве стимулирующих выплат. Своё требование она мотивировала хозяйствеными и бытовыми нуждами учреждения.

Поборы продолжались долго – с марта 2013-го по август 2021-го годов. В итоге пострадали восемь работников детсада. Им нанесли урон на общую сумму около 840 тысяч рублей.

Заведующая распорядилась этими деньгами по своему усмотрению.

Дело рассмотрит Урицкий районный суд, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»