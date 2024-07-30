Орловцы смогут зарегистрировать семеноводческие зоны

Порядок регистрации утвердили областные власти.

Департамент сельского хозяйства Орловской области своим приказом утвердил «Порядок принятия и регистрации заявления об установлении специальной семеноводческой зоны Орловской области с прилагаемыми к нему документами». Напомним, ранее Орловский областной Совет народных депутатов принял закон о специальных семеноводческих зонах. Он направлен на развитие производства отечественных семян. Затем правительство региона утвердило условия создания таких зон, а департамент создал регламент их регистрации.

Форма заявления и перечень прилагаемых к нему документов были утверждены постановлением правительства Орловской области от 2 мая 2024 года № 318. Его можно найти на официальном портале регионального правительства. Согласно новому приказу, заявление с прилагаемыми к нему документами направляется в департамент сельского хозяйства на бумажном носителе или в электронном виде. Принимается оно старшим делопроизводителем в рабочие дни в соответствии с утвержденным графиком.

Заявление должно быть зарегистрировано в день его поступления. При этом создается электронная регистрационная карточка документа. Она размещается и хранится в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО». Ей присваивается личный регистрационный номер. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется на следующий рабочий день, отмечено также в приказе департамента.

По данным областного правительства, рынок семеноводства Орловской области на сегодняшний день федеральными структурами, сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами, производящими семена сельскохозяйственных культур. В региональный реестр семеноводческих хозяйств по состоянию на 1 января 2024 года были внесены девять хозяйств, восемь из которых являются частными, а одна организация – с государственным участием.

Кроме того, семена производят около 470 сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств. Словом, рынок семеноводства в регионе хорошо развит. В 2023 году хозяйствами, внесенными в реестр, было произведено более 20 тысяч тонн сертифицированных семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур. К примеру, ФГБНУ ФНЦ ЗБК (ОС «Стрелецкая» и ОС «Шатиловская») произвело 2,58 тысячи тонн семян сельскохозяйственных культур, ООО «Дубовицкое» – 11,65 тысячи тонн семян, ООО НПО «Бетагран Семена» – 7,5 тысячи тонн.

На территории Орловской области производством семян сельскохозяйственных культур высших репродукций также занимаются некоторые хозяйства, не включенные в реестр. Всего объем семян сельскохозяйственных культур в 2023 году, произведенных для личного использования и на реализацию, составил порядка 490 тысяч тонн.

ИА «Орелград»