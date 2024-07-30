«Орловская крепость» стала неприступной для пешеходов

Вход в парк перекрыли.

До 3 августа в «Орловскую крепость» будет невозможно попасть – со стороны Советского, Заводского и Железнодорожного районов. Об этом сообщили в администрации Орла.

Ограничения связаны с тем, что в парке идёт подготовка к фестивалю цветов «Стрелка».

«Приносим извинения за временные неудобства. Ждём всех на нашем фестивале!» – высказались по этому поводу в мэрии.

Фестиваль откроется 3 августа (в 10 часов) и будет работать до 5 августа (до 21 часа). В этом году его сквозная тема обозначена как «Цветы в искусстве».

Гости мероприятия увидят флористические и ландшафтные арт-объекты, посвящённые различным произведениям, а также показы цветочной и садовой моды. Кроме того, орловцы смогут испытать собственные силы в художественном творчестве, а также оценить словом и рублём работы начинающих художников на благотворительном аукционе.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»