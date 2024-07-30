В Орле признали нехватку спортивного оборудования

Мэрия представила анализ текущей ситуации в области спорта.

Как уже рассказывал «Орелград», мэр Орла Юрий Парахин утвердил муниципальную программу развития физической культуры и спорта на 2024-2026 годы. В постановлении приведен анализ общей ситуации в указанной сфере. В настоящее время она характеризуется недостаточным уровнем обеспеченности спортивными сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и неудовлетворительным техническим состоянием многих из них.

Кроме того, власти отметили нехватку необходимого спортивного инвентаря и оборудования в образовательных организациях, в том числе спортивных школах и на спортивных сооружениях. Инвентаря не хватает для обеспечения образовательного и учебно-тренировочного процесса. Еще одной тенденцией сегодняшнего дня названо снижение интереса и потребности большинства людей к занятиям физической культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно.

Сетуют в мэрии и на отсутствие устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у специалистов высокой квалификации в области физической культуры и спорта в работе со спортивным резервом и населением по месту жительства. В качестве положительного фактора чиновники называют «начало восстановления физической культуры на предприятиях и в учреждениях». Однако и данная инициатива столкнулась с недостаточным количеством специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах. Все эти проблемы планируют решить в рамках принятой программы

«По мере возрастания роли физической культуры и спорта в обществе она перерастает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей, – считают авторы документа. – Выход физической культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, является одной из составляющих государственной политики в области спорта».

Они также подчеркивают, что в последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, в мэрии отнесли снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды, а также низкую устойчивую мотивацию к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

ИА «Орелград»