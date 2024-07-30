В Орле за призывы к терроризму будут судить гражданина Азербайджана

Расследование завершено.

Новость сообщили в Управлении Следственного комитета России по Орловской области. Гражданин Азербайджанской Республики обвиняется по статье 205 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Согласно текущей версии, в период с декабря 2022-го по июнь 2023-го иностранец, находясь в Орле, размещал в соцсетях соответствующие публикации. Также они появлялись в групповом чате одного из мессенджеров. Известно, что в публикациях говорилось об осуществлении террористической деятельности по религиозному признаку.

«Молодой человек полностью признал вину в совершенном преступлении», – отметили в СКР. В период следствия иностранец находился под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»