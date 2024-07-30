В Орле за призывы к терроризму будут судить гражданина Азербайджана

30.7.2024 | 10:40 Закон и порядок, Новости

Расследование завершено.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Новость сообщили в Управлении Следственного комитета России по Орловской области. Гражданин Азербайджанской Республики обвиняется по статье 205 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Согласно текущей версии, в период с декабря 2022-го по июнь 2023-го иностранец, находясь в Орле, размещал в соцсетях соответствующие публикации. Также они появлялись в групповом чате одного из мессенджеров. Известно, что в публикациях говорилось об осуществлении террористической деятельности по религиозному признаку.

«Молодой человек полностью признал вину в совершенном преступлении», – отметили в СКР. В период следствия иностранец находился под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования