В Орле установят около 850 флагов

Так областную столицу украсят ко Дню города.
Информацию сообщили в городской администрации. Работы уже начались.
Сейчас флаги устанавливают на бульваре Победы. Эта задача будет завершена сегодня.
«Дубликаты «Знамени Победы» будут традиционно размещены на фасадах домов №1 и №2», – пояснил представитель подрядной организации «Трудовые ресурсы» Алексей Бобков.
Следующей точкой, где вывесят флаги, станет сквер Танкистов. Также триколоры планируется разместить на городских площадях и рядом с зонами отдыха.
ИА «Орелград»