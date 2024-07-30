В Орле установят около 850 флагов

Так областную столицу украсят ко Дню города.

Информацию сообщили в городской администрации. Работы уже начались.

Сейчас флаги устанавливают на бульваре Победы. Эта задача будет завершена сегодня.

«Дубликаты «Знамени Победы» будут традиционно размещены на фасадах домов №1 и №2», – пояснил представитель подрядной организации «Трудовые ресурсы» Алексей Бобков.

Следующей точкой, где вывесят флаги, станет сквер Танкистов. Также триколоры планируется разместить на городских площадях и рядом с зонами отдыха.

ИА «Орелград»