В Орле установят около 850 флагов

30.7.2024 | 13:05 Новости, Общество

Так областную столицу украсят ко Дню города.

Фото: Администрация Орла

Информацию сообщили в городской администрации. Работы уже начались.

Сейчас флаги устанавливают на бульваре Победы. Эта задача будет завершена сегодня.

«Дубликаты «Знамени Победы» будут традиционно размещены на фасадах домов №1 и №2», – пояснил представитель подрядной организации «Трудовые ресурсы» Алексей Бобков.

Следующей точкой, где вывесят флаги, станет сквер Танкистов. Также триколоры планируется разместить на городских площадях и рядом с зонами отдыха.

ИА «Орелград»


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