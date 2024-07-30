В Орле перекроют улицу Зеленина

Также ограничено движение по Полесской.

Это следует из постановлений городской администрации, опубликованных на официальном сайте.

Временное прекращение движения транспортных средств вводится в микрорайоне Зареченском на участке улицы Зеленина между перекрёстками с Алроса и Бульваром Молодёжи. Оно будет действовать с 5 по 15 августа.

Неудобства связаны с дорожными работами. Известно, что их будет проводить ООО «Строй-Проект».

Водителям предлагается объезжать участок, соответственно, по улицам Алроса, Разведчика Воробьёва и Бульвар Молодёжи.

Кроме того, ограничено (но не перекрыто) движение по Полесской улице. Правда, на гораздо более длительный срок – до 10 октября. Речь идёт об отрезке между перекрёстками с улицами Максима Горького и Генерала Родина (то есть о всей улице).

Здесь также проводят дорожные работы. Ими занимается ООО «Дорстрой».

ИА «Орёлград»