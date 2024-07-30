Уличная преступность на Орловщине сократилась на треть

30.7.2024 | 9:30 Криминал, Новости

В регионе не было зарегистрировано ни одного уличного изнасилования.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Управление МВД России по Орловской области представило информацию об оперативной обстановке на территории региона по итогам первой половины 2024 года. Обращает на себя внимание снижение уровня преступности в общественных местах на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом. Непосредственно на улицах их количество снизилось на 32 процента. В структуре уличной преступности в этом году совершенно не отмечены факты изнасилований. Также уменьшилось количество уличных грабежей и краж. Однако на прошлогоднем уровне держится количество случаев причинения тяжких телесных повреждений.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии, – сообщает региональное Управление МВД. – Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 160 лиц, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Всего за первую половину текущего года сотрудники орловских органов внутренних дел 2251 административный протокол по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте) и 1055 административных протоколов по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). В целом за это время было выявлено 9487 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. В их числе оказалось 695 фактов мелкого хулиганства, ответственность за которое предусмотрена статье 20.1 КоАП РФ.

ИА «Орелград»


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