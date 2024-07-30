Уличная преступность на Орловщине сократилась на треть

В регионе не было зарегистрировано ни одного уличного изнасилования.

Управление МВД России по Орловской области представило информацию об оперативной обстановке на территории региона по итогам первой половины 2024 года. Обращает на себя внимание снижение уровня преступности в общественных местах на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом. Непосредственно на улицах их количество снизилось на 32 процента. В структуре уличной преступности в этом году совершенно не отмечены факты изнасилований. Также уменьшилось количество уличных грабежей и краж. Однако на прошлогоднем уровне держится количество случаев причинения тяжких телесных повреждений.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии, – сообщает региональное Управление МВД. – Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 160 лиц, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Всего за первую половину текущего года сотрудники орловских органов внутренних дел 2251 административный протокол по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте) и 1055 административных протоколов по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). В целом за это время было выявлено 9487 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. В их числе оказалось 695 фактов мелкого хулиганства, ответственность за которое предусмотрена статье 20.1 КоАП РФ.

ИА «Орелград»