В Орле снова началось строительство студенческого кампуса

На этот раз о нём сообщил непосредственный исполнитель работ.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Публично-правовой компании «Единый заказчик». Именно она и реализует проект – в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», которую курирует Минстрой России.

Напомним, о начале работ объявлялось уже как минимум дважды. Осенью минувшего года проекту дали торжественный старт – с салютом в виде триколора и различными церемониями. Затем о начале работ объявила депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

Впрочем, на этот раз речь идёт о старте уже не подготовительных, а основных работ. Как рассказали в «Едином заказчике», на Наугорском шоссе выкапывают котлован под здание основного учебного корпуса, а также строят фундамент будущего общежития. Кроме того, ведутся работы по выносу инженерных сетей за пределы зоны застройки.

Подготовительные работы завершены полностью, утверждают в компании. Впрочем, они заключались лишь в том, что строители огородили площадку временным забором и разместили здесь свой бытовой городок.

ИА «Орелград»