Клычков проведёт прямую линию после Дня города

Она состоится 6 августа.

Губернатор Орловской области пообщается с жителями региона «лицом к лицу» – в очередной раз. Правда, вопросы для прямой линии будут собирать заранее.

Их можно посылать на электронный адрес voprosgubernatoru@adm.orel.ru. Также направить обращение губернатору можно на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Кроме того, вопросы принимаются в «Телеграме» по номеру 8-915-509-05-82 – как в форме текста, так и в форме видео.

Также на базе «Первого областного» запущен специальный кол-центр. Звонков с вопросами губернатору ждут по будням с 9 до 18 часов. Контактный номер – 76-10-28.

Обращения в форме текста или видео будут приниматься до 4 августа (до 18 часов).

Клычков ответит на собранные вопросы в прямом эфире телеканала «Первый областной» – на следующий день после Дня города, в 12 часов. Прямая линия будет транслироваться на телеканале «Первый областной», а также в некоторых группах «ВКонтакте» – «Первого областного», официальной группе нашего региона и «ЦУР Орловской области».

ИА «Орелград»