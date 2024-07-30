Орловская земля оказалась в 22 раза дешевле московской

Таковы последние новости рынка.

За последний год в России земельные участки в среднем подорожали на 25%. Показатель достиг отметки в 243 тысяч рублей за сто квадратных метров. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на статистику «Циан».

Рост цен на землю фиксировался практически во всех регионах, в том числе, и в Орловской области. Однако сама стоимость участков в нашем регионе оказалась одной из самых дешёвых.

Орловщина вошла в группу субъектов с ценой на «сотку» до 50 тысяч рублей. Кроме нашего региона из ЦФО в неё попали Смоленская и Липецкая области. Также в неё включили ещё четыре субъекта из других округов.

Наиболее высокие цены на землю, кроме Москвы и Петербурга (около 1,1 миллиона рублей за «сотку»), оказались в Дагестане, Краснодарском крае, Севастополе, Ямало-Ненецком Автономном Округе и в Ставропольском крае. Специалисты анализировали данные на текущий месяц.

Таким образом, орловская земля оказалась примерно в 22 раза дешевле московской или петербургской.

ИА «Орелград»